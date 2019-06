Heimat : Per Mausklick in die Lintorfer Geschichte

Per Mausklick in die Lintorfer Geschichte

Lintorf Der Verein Lintorfer Heimatfreunde (VLH) gibt jährlich sein Jahrbuch „Die Quecke“ heraus: Viele Geschichten stammen aus der eigenen umfangreichen Sammlung. Archivar Dietmar Fahls hat alle Fotos, Quellen- und Zeitungstexte digital gespeichert – einiges davon im fiktiven Ordner „Giftschrank“.

Regelmäßig hält Fotoarchivar Dietmar Fahls kurzweilige Vorträge mit vielen Fotos aus der Lintorfer Geschichte. Wie jüngst, als er Fotos von Reiner Klöckner im alten Lintorfer Rathaus präsentierte. Klöckner war viele Jahre als Zeitungsfotograf für die Rheinische Post unterwegs. In dieser Zeit hat er unzählige Fotos gemacht. Sie befinden sich heute im Stadtarchiv. Die Bilder sind ein unerschöpflicher Fundus der Entwicklung Lintorfs in der Zeit des Wirtschaftswunders. Klöckner hat die Veränderungen Lintorfs und die Geschichte der Menschen im Dorf akribisch dokumentiert.

Verein Lintorfer Heimatfreunde: www.lintorf-die-quecke.de. Die Facebookseite ruft man am besten per Suchfrage auf. Heimatverein Ratingen: www.heimatverein-ratingen.de, www.facebook.com/HeimatvereinRatingen.

Als die Heimatfreunde begannen, ihre Bestände zu digitalisieren, nahmen sie für 5.000 Bilder und 2.000 Dias professionelle Hilfe in Anspruch. Heute habe man 120.000 Objekte in der Datenbank, berichtet Fahls nicht ohne Stolz.

Auf besonderes Interesse stößt die Bildersuche, wenn selbst die Profis nicht so genau wissen, wen oder was sie da auf vergilbtem Baryt-Fotopapier vor sich haben. So ist man noch auf der Suche nach etlichen Namen zu einem Gruppenbild der „Rocker“ aus Breitscheid: Es zeigt zünftig gekleidete Motorradfahrer des Motorradclubs AWD (August Wurring, Düsseldorf) auf der Fähre in Kaiserswerth um 1930.