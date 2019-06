Kulturrucksack : Kinder erkunden LVR Museum

Der fünfte „Kulturrucksack“-Tagesausflug des Jahres führte eine Schülergruppe zum Peter-Behrens-Bau, dem ehemaligen Hauptlagerhaus des Gutehoffnungshütte-Konzerns in Oberhausen. Zunächst durften sich die Ausflügler im heutigen LVR-Industriemuseum auf eine spannende Führung zu dem Thema „Kunst und Technik“ freuen.

Im Anschluss nahmen sie im Foyer an der Ausstellungseröffnung „nützlich & schön“ teil und durften unter Anleitung an einer Handhebelpresse von 1938 kleine Gefäße aus Bakelit als Souvenir für zuhause herstellen.

Der nächste kostenfreie Ausflug für zehn- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche findet am Sonntag, 14. Juli, statt. Ziel ist dann in Köln das Straßenbahn-Museum. Anmeldungen nimmt Michael Baaske vom Amt für Kinder, Jugend und Familie per E-Mail an info@spielmobilfelix.de entgegen.