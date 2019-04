Ehernamt : DRK sucht hauptamtliche Mitarbeiter

Ratingen 44 Mitarbeiter im Rettungsdienst haben 14.897 Stunden zum Wohle der Bevölkerung geleistet.

(RP) Das Deutsche Rote Kreuz in Ratingen besteht seit 117 Jahren und ist somit einer der ältesten Sozial- und Hilfsverbände in der Stadt. Neben den 1206 Fördermitglieder tragen 131 ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter dazu bei, dass die vielfältigen Angebote für die Ratinger Bevölkerung gemeistert werden können.

Der Ratinger DRK-Chef Holger Kirchmann begrüßte jetzt im Oktagon des Haus Oberschlesien die Mitglieder des Verbandes und viele Gäste, wie Wolfgang Diedrich, der die Grüße von Bürgermeister Klaus Pesch überbrachte, zur Ortsversammlung des Ratinger DRK. Diedrich hob hervor, dass die Zusammenarbeit der Sozialverbände und auch der Hilfsorganisationen vorbildlich sei und dies ein wichtiger Brückenpfeiler für ein gutes Zusammenleben in unserer Stadt sei. Dies getreu dem DRK-Motto „Aus Liebe zum Menschen“.

Im Mittelpunkt des Abends stand ein Bericht des Leiters der DRK Rettungswache, Dirk Löffler, zum Thema „20 Jahre Beteiligung am Rettungs-Dienst der Stadt Ratingen“. Dabei ging er besonders auf die Neuregelungen ein, die durch den Rettungsdienstbedarfsplan entstanden sind. Das DRK übernimmt weiterhin einen Teil dieses Rettungsdienstes, der durch eine Ausdehnung der Einsatzzeiten auch personell aufgestockt werden musste. So haben im vergangenen Jahr die 44 Mitarbeiter 14.897 Stunden zum Wohle der Bevölkerung geleistet. Löffler betonte, dass es sehr schwierig sei, geeignetes hauptamtliches Personal für die Erweiterung des RD-Teams zu bekommen. Sein Appell ist „Wer Interesse an einer Mitarbeit im Rettungsdienst des DRK hat, möge ich sich melden“. Mehr dazu stehe auf der Homepage des DRK www.drk-ratingen.de.