Heiligenhaus : 50.000 Euro Schaden durch Brandstiftung

Heiligenhaus (RP) Mysteriöser Fall von Brandstiftung: In der Nacht vom Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen, 6.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter widerrechtlich Zutritt zum Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Kettwiger Straße.

Das meldet die Polizei. In drei Badezimmern im ersten Ober- und im Dachgeschoss legten der oder die Unbekannten Feuer und zerstörten damit nicht nur bereits montierte Badinstallationen und Raumverkleidungen, sondern auch Elektroleitungen und sogar die Hauseindeckung des Daches, da die Dampfsperre von der Hitze eines Feuer schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Gebäude- und Sachschaden beläuft sich laut Polizei nach Schätzung von Brandexperten auf mindestens 50.000 Euro. Alle Brände verloschen noch in der Nacht selbständig. Bemerkt wurden starker Brandgeruch und die Schäden am Freitagmorgen, als die Bauarbeiten weitergehen sollten. Bisher liegen der Heiligenhauser Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motiv des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056/ 9312-6150, jederzeit entgegen.