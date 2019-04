Ratingen : Dünger-Kur für Marktlinden

Ratingen Der Zuwachs der Linden auf dem Marktplatz sei schon länger nicht zufriedenstellend, so die Stadt.

(JoPr) Ein scheinbare Bewässerungsaktion sorgte jetzt für Aufsehen am Markt: Mitarbeiter eines Spezialdienstes verlegten dicke Schläuche und steckten sie mit spitzen Rohren neben Baumwurzeln. „Die von der Firma TFI durchgeführte Maßnahme am Marktplatz dient der Verbesserung der Wurzelaktivität und der Nährstoffversorgung der Bäume“, hieß es dazu von der Stadt. Es würden gezielt Bäume vitalisiert, die in einem problematischen Umfeld wachsen: Der Zuwachs der Linden auf dem Marktplatz sei schon länger nicht zufriedenstellend. Zur Verbesserung des Bodens wurde daher die Fachfirma mit der Einbringung spezieller Substratkomponenten beauftragt. Die an den städtischen Bäumen durchgeführten Maßnahmen werden im Baumkataster dokumentiert. RP-Foto: Joachim Preuß