Glosse : Finde den richtigen Zug

Ratingen S6-Bahnen in Tarnfarbe unterwegs

Die Deutsche Bahn überrascht ihre geneigten Kunden immer wieder aufs Neue. Neulich machten wir uns an dieser Stelle lustig über den neuen Info-Service auf den Laufbändern: Dort wird seit einiger Zeit als Sondermeldung angezeigt, dass die Züge der S6 dort halten, wo sie sonst auch halten. Schwamm drüber. Die neuen Monitore, die in den Bahnen den Abfahrtsmonitor der Strecke anzeigen, überraschen gerne mal mit einem freundlichen „Willkommen bei der Deutschen Bahn“. Ausgefuchste Bahnkunden kennen die Übersetzung: „Es funzt was nicht.“ Weil auch die Außenanzeige ausgefallen ist, sollte man zumindest in größeren Bahnhöfen darauf achten, nicht in den falschen Zug einzusteigen. Den zu finden macht die Bahn nicht immer leicht: Gestern fuhr durch Raingen ein Werbe-Waggon in gedeckten oliv-grünen Tarnfarben: Die Bundeswehr sucht nach Personal in Mucki-Buden („Wahre Stärke findest du nicht zwischen zwei Hanteln“), die Zivilisten der Tür. Möglicherweise sind die Züge, die ausfallen, einfach nur so gut getarnt, dass sie niemand sieht. Dann macht die obige Anzeige wieder Sinn: „...heute auf Gleis 2...“ JoPr