Ratingen : Bürger setzen auf privaten Wachdienst

Hösel Vor 25 Jahren taten sich Höseler Bürger zusammen und beauftragten einen Sicherheitsdienst. Ein Erfolgsmodell.

Die Wachleute, die Tag und Nacht durch Hösel patroullieren, kennt Dr. Karlfried Hans meist persönlich. Der Höseler ist schließlich nicht ganz unbeteiligt: Er hat gemeinsam mit anderen Bürgern vor genau 25 Jahren nach einer nicht enden wollenden Einbruchsserie dafür gesorgt, dass der Condor-Wachdienst dort Streife fährt. So wie Franjo Sneberger. Der ehemalige Feldwebel der Bundeswehr ist in Hösel und Isenbügel im Schichtdienst unterwegs. Mit einem roten Auto und seinem Hund. Mittlerweile haben sich der Initiative etwa 550 Mieter, Haus- und Immobilieneigentümer angeschlossen — und das weit über Höseler Ortsgrenzen hinaus. Gemeinsam mit Frank Osterkamp, Geschäftsbereichsleiter bei Condor, erinnerte Hans jetzt an das Erfolgsmodell, das in seiner Größe wohl einzigartig in Deutschland sei.

Hans wohnte damals an der Württembergstraße: In diesem Bereich hatten Ganoven besonders viel Schaden angerichtet. Nachts sei mal ein Gangster in ein Haus eingestiegen, dessen Bewohner schliefen, und wühlten auch im Zimmer der schlafenden Tochter. Die sei wach geworden, hätte aber gedacht, die Mutter sei das. Erst am Morgen stellte sich heraus: Es war ein Einbrecher. In der Bürgerschaft war man sich einig: „Es war klar, dass die Polizei allein nichts ausrichten konnte.“ Gemeinsam mit anderen Mitstreitern rührte man die Werbetrommel für einen 24-Stunden-Wachdienst. Man versammelte sich in der Buschschule (mit Polizeichef) und gab am 2. Mai 1994 das Signal. Zuvor hatte man mit acht Sicherheitsunternehmen über günstige Konditionen verhandelt. „Wir starteten bereits mit 120 Mitstreitern“, so Hans. Das macht ihn heute noch stolz. Ein Boulevard-Blatt legte was drauf und titelte: „200 Millionäre lassen sich bewachen“. Er erinnert sich genau an den Tag, als der erste Wachmann mit Schutzhund in Hösel auf Streife ging. Das war ein Herr Meier.