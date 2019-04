Ratingen Suche nach zunächst vermisster Person.

(JoPr) In der Nacht zum Freitag kreiste über dem Ratinger Stadtgebiet ein Helikopter der Polizei. Mit Suchscheinwerfer war er in niedriger Höhe unter anderem in Ost und in Hösel unterwegs. Anlass war nach Angaben der Polizei die Suche nach einer zunächst vermissten Person. Nachdem sich die Person wieder wohlbehalten daheim gemeldet hatte, konnte die Suche abgebrochen werden.