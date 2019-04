Heiligenhaus : Stadtmarketing macht das Jahr bunt

INFO

Immer beliebter wird ein noch vergleichsweise junges Angebot des Arbeitskreises „Gastronomie“. Die Wirte laden ein zu Stadttouren mit Gastronomiestopps. Von der Rossdelle ins Paradies geht’s am Samstag, 11. Mai. Über den Hilinciweg am Samstag, 8. Juni und auf Radtour am Samstag, 29. Juni. Anmeldungen bei André Saar, 02056 13-105.