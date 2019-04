Heiligenhaus : Spezialfirma bekämpft Baum-Schädlinge

Heiligenhaus (RP) Von Montag an wird im Stadtgebiet auf öffentlichen Flächen der Eichenprozessionsspinner bekämpft. Eine Spezialfirma wird nach Angaben von Fachbereichsleiterin Kerstin Ringel rund 200 Bäume mit einem biologischem Präparat bedampfen, das auf die Raupen des Eichenprozessionsspinners wirkt.

Beim Eichenprozessionsspinner handelt es sich um einen Falter, welcher im Entwicklungsstadium der Raupe üblicherweise in langen Prozessionen umherwandern. Die Entwicklung findet vom Ei zur Raupe, zur Puppe, bis zum Falter statt. Im Herbst werden die Eier abgelegt welche den Winter überdauern und die Raupen dann im Folgejahr je nach Witterung im April schlüpfen.

Ab dem dritten Larvenstadium entwickeln sie die mit Widerhaken versehenen Brennhaare, in denen sich das lösliche Protein Thaumetopoein befindet. Dieses Nesselgift kann bei Berührung bei Mensch und Tier unterschiedlichste allergische und entzündliche Reaktionen auslösen.

Aufgrund der insgesamt gestiegenen Population des Eichenprozessionsspinner in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet und der extremen Trockenheit in 2018 kam es zu einem starken und verbreiteten Befall an den Eichen im gesamten Stadtgebiet. Daher sind jetzt umfassende Bekämpfungsmaßnahmen unumgänglich, teilt Ringel mit.