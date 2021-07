Programm an der Stadthalle : Markus Barth tritt auf der Sommerbühne auf

Ratingen Der Kölner Comedian und Autor präsentiert mit „Haha... Moment, was?“ sein mittlerweile fünftes Soloprogramm. Karten gibt es zum Preis von 18 Euro.

(RP) Zum Auftakt der diesjährigen Veranstaltungen auf der Sommerbühne an der Seeterrasse der Stadthalle tritt am Donnerstag, 29.Juli, um 19.30 Uhr der Kölner Comedian und Autor Markus Barth auf. Er präsentiert mit „Haha... Moment, was?“ sein mittlerweile fünftes Soloprogramm.

Markus Barth schrieb zunächst viele Jahre Texte für Comedy-Shows (u.a. „Die Sat1 Wochenshow“ und „heute Show“) sowie mehrere Bücher. Seit 2007 erobert er aber auch Deutschlands Bühnen, TV-Sender und Radiostationen. Spricht er in einem Moment noch über seine Erfahrungen auf dem Campingplatz, zerlegt er im nächsten schon die Homophobie – thematisch kennt Markus Barth keine Beschränkungen. Die Grenzen zwischen Kabarett und Comedy interessieren ihn nicht, seine Pointen sind schlau und ehrlich, empathisch und relevant, mal brüllkomisch und mal berührend. Und so macht er auch in seinem aktuellen Soloprogramm das, was er am besten kann: genau beobachten, clever in Frage stellen und sympathisch verzweifeln.