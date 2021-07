Musik-Kabarett in Wachtendonk : Lars Redlich singt und swingt an der Burgruine

Wachtendonk Im Rahmen des Wachtendonker und Wankumer „Summer Mix ´21“ gastiert der Comedian aus Berlin in idyllischer Umgebung direkt an der Niers.

Das erste Soloprogramm des Berliner Entertainers Lars Redlich, des Thermomix unter den Kleinkünstlern: Er singt, swingt, springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, die Diva, zückt die Klarinette für eine Klezmer-Nummer, textet Hits wie „Mandy“ oder „Ladies‘ Night“ brüllend komisch um und unternimmt einen zweistündigen Frontalangriff auf die Lachmuskeln. Seine eigenen Songs zeugen von Phantasie und grandiosem Humor, wie etwa das Lied über „Schorsch, die einzelne Socke“, die ihren Partner bei 60 Grad verliert. Herrlich, wie sich der Musical-Star (Grease, Rocky Horror Show, Disney in Concert) selber auf die Schippe nimmt, am Klavier zusammen mit dem Publikum ein Medley aus zugerufenen Songs improvisiert und zum Beispiel Whitney Houston in „I will always love you“ perfekt parodiert – oder ist es gar eine Hommage? Kein Wunder, dass Lars Redlich innerhalb kürzester Zeit mit diversen renommierten Kleinkunstpreisen überhäuft wurde.