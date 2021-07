Langenfeld : Jürgen Becker tritt im Schauplatz auf

Langenfeld Mit aller Vorsicht: Die Schauplatz GmbH Langenfeld öffnet sich für Kulturveranstaltungen und baut die verschobenen Veranstaltungen ab – nicht nur Open Air.

Daher bittet das Schauplatz-Team alle, die bereits Tickets in 2020 für diese Veranstaltung erworben haben, in den Schauplatz Vorverkauf zu kommen, um ihre Tickets gegen neue einzutauschen. Karteninhaber werden die Möglichkeit haben, sich Plätze auszusuchen und mit der von ihnen gewünschten Gruppe zusammenzusitzen. Links und rechts vor ihnen sowie hinter ihnen werden entsprechend Plätze geblockt werden, um so für mehr Sicherheit zu sorgen. Dieses Angebot gilt bis drei Tage vor der Veranstaltung. Danach werden die noch verbleibenden Plätze in Zweiergruppen eingeteilt und dann am Veranstaltungstag in Zweiergruppen zugewiesen.