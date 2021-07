Ratingen : Folk-Konzert auf der Sommerbühne an der Stadthalle

Folk-Konzert auf der Sommerbühne an der Stadthalle

Fragile Matt spielen am 30. Juli auf der Seebühne. Foto: Kulturkreis

Ratingen Folkmusik aus Irland und Schottland bringt die Band Fragile Matt am Freitag, 30. Juli, ab 19.30 Uhr mit bei ihrem Konzert auf der Sommerbühne an der Seeterrasse der Stadthalle.

() Die international besetzte Band wurde 2008 in Doolin, Irland, von dem Iren David Hutchinson gegründet. Während einer stürmischen Nacht wurde Fragile Matt in einer irischen Kneipe „geboren“. Der Name stand auf einem abgenutzten Akkordeonkoffer, auf den Besitzer seinen Vornamen geschrieben hatte (Matt), genau unter den Hinweis ‚zerbrechlich‘ (fragile).