Einfamilienhaus und Tiefgarage in Ratingen : Feuerwehr zweimal im Einsatz gegen Qualm

Zur Lochnerstraße rückte vorsichtshalber auch ein Drehleiter-Fahrzeug aus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ratingen Am Samstag kam es zu einem Einsatz in einer Tiefgarage, am Freitagabend hatten Nachbarn die Feuerwehr zu einem Haus in Hösel hin alarmiert.

(RP/köh) Zu einem Brand in einer Tiefgarage an der Lochnerstraße wurde die Feuerwehr am Samstagnachmittag gerufen. Bei Ankunft der Feuerwehr konnte eine leichte Rauchentwicklung in der unterirdischen Großgarage erkannt werden. Der Besitzer eines Motorrollers hatte vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits sein brennendes Zweirad mit einem Feuerlöscher ablöschen und nach draußen schaffen können. Den Rollerfahrer behandelte kurz der Rettungsdienst, während die Feuerwehr die Garage entlüftete. Aufgrund der zunächst gemeldeten starken Verrauchung in der unter einem Wohnblock liegenden Großgarag, rückte die Feuerwehr mit der Berufsfeuerwehr und den Löschzügen Lintorf, Mitte und Tiefenbroich aus. Zur Unterstützung kam auch die Drehleiter der Feuerwehr Heiligenhaus zur Einsatzstelle.