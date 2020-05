Nach mehreren Wochen : Marien-Krankenhaus öffnet für Besucher

Besuche bei Patienten sind allerdings nur nach vorheriger Anmeldung für eine halbe Stunde möglich. Die Besucher müssen zudem einen Fragebogen ausfüllen und ihre Temperatur wird gemessen.

Ratingen (jün) Viele Wochen konnten Patienten in Krankenhäusern keinen Besuch empfangen. Nun hat das Gesundheitsministerium die Einschränkungen gelockert, sodass der Kontakt zu Familie und Freunden unter bestimmten Vorgaben wieder möglich ist. Ab Mittwoch, 27. Mai, öffnet auch das Sankt Marien Krankenhaus an der Werdener Straße seine Türen wieder für Besucher.

„Wir wissen, wie wichtig der Besuch von Familie und Freunden ist, insbesondere während einer Erkrankung. In der Zeit des generellen Besuchsverbots war deutlich spürbar, wie sehr unseren Patienten der persönliche Kontakt fehlte. Die Lockerung der Besuchseinschränkungen ist ein positiver Schritt in Richtung Normalität“, freut sich Gina Viola, Sprecherin des Krankenhauses.

Um weiterhin die Sicherheit der Patienten sowie Mitarbeitenden zu gewährleisten, müssen sich Besucher jedoch an folgende Regeln halten: Der Besuch ist ausschließlich über eine telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 02102 851-2185 (erreichbar montags bis freitags, 9 bis 11 Uhr) und für eine Dauer von 30 Minuten möglich. Vorab füllen Besucher einen Corona-Fragebogen aus, in dem sie Angaben über ihren Gesundheitszustand machen und den Hygieneregeln des Krankenhauses zustimmen. Den Fragebogen stellt das Krankenhaus auf der Website unter www.smkr.de zum Download zur Verfügung, alternativ ist er auch in gedruckter Form an der Pforte erhältlich.