Interview : Beck: „Wir steuern harten Zeiten entgegen“

Heiligenhaus Gemischte Corona-Zwischenbilanz des Bürgermeisters: Finanziell droht der Stadt eine schwere Schieflage, Online-Angebote der Verwaltung haben Konjunktur und sollen zügig ausgebaut werden.

BECK Es spielt sich immer besser ein. Wir haben ja von Anfang an nicht das Rathaus zugemacht, nur den Zugang beschränkt und Termine vergeben. Das möchten wir fortsetzen: Von der kommenden Woche an sollen Termine für Bürgerbüro und Bauverwaltung auch online über unsere Homepage ermöglicht werden.

BECK In den regelmäßigen Lagebesprechungen heißt es ebenso regelmäßig: Kein erhöhtes Aufkommen an Vorfällen. Die Heiligenhauser gehen mit der Corona-Situation offenkundig sehr verantwortlich und vernünftig um, das bleibt festzuhalten.

BECK Es sind in Heiligenhaus schon jetzt deutliche Bremsspuren in der Wirtschaft erkennbar. Viele Unternehmen machen von der Möglichkeit Gebrauch, Steuervorauszahlungen auf Antrag zunächst auszusetzen oder die Gewerbesteuer herabzusetzen. Aktuell liegen Dutzende solcher Anträge vor. Damit ist allerdings über tatsächliche Geschäftsergebnisse noch nichts gesagt. Wir gehen offenkundig auf ganz harte Zeiten zu. Es ist aber auch so, dass der Bundesfinanzminister die Lage der Kommunen im Blick hat: Nichts ist systemrelevanter als die Gemeinwesen. Es darf nicht darum gehen, Angebote dort zur Disposition zu stellen. Und was die Haushaltsplanung angeht: Corona-bedingte Ausfälle werden bilanztechnisch extra geführt. So kann auf dem Papier zwar keine Überschuldung entstehen, aber es ist deswegen auch nicht ein einziger Cent mehr in der Kasse. Im Dezember werden wir den neuen Haushalt einbringen.