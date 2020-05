Ratinger vor dem Landgericht Wuppertal : Drogenhändler zu sieben Jahren Haft verurteilt

Der Mann soll einen Teil der Strafe im Maßregelvollzug verbringen und dann in eine Entziehungsanstalt wechseln. Nur so, so das Gericht, könne er seine Sucht und die damit verbundenen Straftaten in den Griff bekommen.

Wegen Drogenhandels hatte sich ein 47-Jähriger vor dem Wuppertaler Landgericht zu verantworten. Der Ratinger saß ursprünglich gemeinsam mit seiner Ehefrau auf der Anklagebank, die er nach eigener Aussage in die Sache mit hineingezogen haben will. Das Verfahren gegen die Frau wurde abgetrennt und gesondert weiterverhandelt – der 47-Jährige wurde nun vom Gericht zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Wegen seiner Drogenabhängigkeit soll er einen Teil der Haftstrafe im Maßregelvollzug verbringen. Seit einem Jahr sitzt er in Untersuchungshaft und nach weiteren sechs Monaten soll er in eine Entziehungsanstalt wechseln. Dort will der Angeklagte sich mit seiner Drogenabhängigkeit auseinandersetzen, nachdem er auch vom psychiatrischen Gutachter zu hören bekommen hatte: „Solange die Sucht kein Ende hat, hören auch die Straftaten nicht auf.“

Der 47-Jährige hatte ein Geständnis abgelegt und eingeräumt, die Drogen zum Weiterverkauf und zur Finanzierung seiner eigenen Sucht beschafft zu haben. Zum Lebensstandard habe aber nachweislich auch das gehört: Reisen nach Paris, der Besuch von Vergnügungsparks und Fahrerlehrgänge auf dem Nürburgring. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wuppertal, in dem der Angeklagte damals gemeinsam mit seiner Frau und deren Sohn gelebt haben soll, waren 600 Gramm Heroin, knapp zwei Kilo Haschisch, drei Kilo Amphetamine und 27 Gramm Kokain gefunden worden. Der Kellerschlüssel war aus dessen Hosentasche sichergestellt worden.

Bei einer polizeilichen Observation war der 47-Jährige den Ermittlern „ins Netz gegangen“ – er soll Haschisch an einen „Kunden“ verkauft haben. Gekauft hatte der Angeklagte die Betäubungsmittel zuvor für einen Einkaufspreis von 14.300 Euro – von den Einnahmen aus dem Drogenverkauf habe die Familie nach Italien auswandern wollen. Man habe sich vom „Milieu“ lossagen und in Triest ein neues Leben beginnen wollen.

Der psychiatrische Sachverständige hatte im Prozessverlauf davon berichtet, wie der Angeklagte in die Drogensucht hineingeraten sei. Der 47-Jährige Serbe habe Kriegserlebnisse nicht verarbeiten können und sei noch im Kriegsgebiet an Opium geraten. Seine darauf folgende Heroinabhängigkeit habe er durch den Verkauf von Drogen finanzieren wollen, worauf auch die lange Liste einschlägiger Vorstrafen zurückzuführen sei. Zum Tatzeitpunkt im April/Mai 2019 habe der Angeklagte unter Führungsaufsicht gestanden und sich regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer melden müssen. Zuvor war er vom Landgericht Düsseldorf zu 4 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Nach der Entlassung sei er erneut in den „Drogensumpf“ geraten – nach eigener Aussage auch, um mit dem letzten großen „Deal“ den Absprung zu schaffen.