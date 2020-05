Nach Corona-Pause : Industriemuseum Cromford öffnet Pfingsten wieder

Zur Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gehören Beschränkungen der Gästeanzahl, Leitsysteme für Museumsbesuche, Mundschutz in geschlossenen Räumen oder Einbahnstraßen-Führungen.

(RP) Nachdem der Landschaftsverband Rheinland Anfang Mai acht seiner Museen nach dem wochenlangen Lockdown wiedereröffnet hatte, werden auch bislang noch geschlossene Häuser wieder Gäste empfangen können: Ab Samstag, 30. Mai, freut man sich im LVR-Industriemuseum Peter-Behrens-Bau in Oberhausen, im LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford in Ratingen, im LVR-RömerMuseum in Xanten und im LVR-Niederrheinmuseum Wesel über große und kleine Gäste.