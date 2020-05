Heiligenhaus : Wie das Seniorenzentrum St. Josef Besuche möglich macht

Im Seniorenzentrum St. Josef an der Rheinlandstraße setzt man auf vorsichtige Schritte zurück in Richtung des gewohnten Alltags. Foto: RP/Caritas

Heiligenhaus Das Caritas-Seniorenzentrum St. Josef in Heiligenhaus macht positive Erfahrungen mit Besuchsregelungen: Besucher haben viel Verständnis für die Hygienemaßnahmen, die Anmeldung per Telefon und die begrenzte Besuchszeit.

Die Pflegdienstleiterin des Caritas-Seniorenzentrums St. Josef an der Rheinlandstraße in Heiligenhaus, Susanne Kahle-Blum beschreibt die schnelle Umsetzung im Haus: „Obwohl wir uns bereits im Vorfeld der Besuchslockerungen mit einer möglichen Umsetzung auseinandergesetzt hatten, konnten wir die Besuche erst einen Tag später zum 11. Mai umsetzen.“

Aber schon in den Wochen zuvor gab es, wie in vielen anderen Senioreneinrichtungen auch, die Möglichkeit des „Fensterlns“, wie dies genannt wird. „Hier konnten Angehörige durch offene Fenster von außen mit ihren Liebsten Kontakt aufnehmen und persönliche Gespräche führen und dies nicht wie vorher digital über Skype oder Wire mit Tablets des Hauses“, berichtet die Pflegedienstleiterin.

Die Verantwortlichen ärgern sich allerdings darüber, dass der Eindruck erweckt wurde, die Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen würden ansonsten nicht sozial betreut werden. „Nicht alleine der Verwandtenbesuch macht das Leben in unserem Altenheim lebenswert! Wir haben unsere geselligen Angebote seit den Besuchsverboten erheblich verstärkt und haben einige Konzerte vor dem Eingang des Hauses sowie Andachten über die Lautsprecheranlage durchgeführt. Die Besuche in den Einrichtungen in den entsprechend gestalteten Begegnungssettings im Haus werden sehr gut angenommen. „Wir haben das große Glück, dass die allermeisten Angehörigen, die zu Besuch kommen, sehr viel Verständnis für die Situation mitbringen und sehr vorsichtig sind.“ so Gabi Hühne weiter.