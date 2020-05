Nach Corona-Infektion : NBA-Legende Ewing aus Krankenhaus entlassen

Patrick Ewing, früherer Basketball-Profi und derzeitiger Cheftrainer von Georgetown, beobachtet im Februar die erste Hälfte eines NCAA College-Basketballspiels gegen Seton Hall in Washington. Foto: dpa/Nick Wass

Georgetown Patrick Ewing ist nach seiner Covid-19-Erkrankung auf dem Weg der Besserung. Der frühere NBA-Start sei aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte sein Sohn mit. Ewing erholt sich nun zu Hause.

NBA-Legende Patrick Ewing ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und erholt sich jetzt zuhause von seiner Coronavirus-Infektion. Dies teilte sein Sohn Patrick Ewing jr. am Montag bei Twitter mit. Wegen der Covid-19-Erkrankung musste sein 57 Jahre alter Vater kürzlich in ein Krankenhaus bei Washington zur Isolation eingeliefert werden. An der Georgetown Universität coacht der zweimalige Basketball-Olympiasieger das College-Team Georgetown Hoyas.