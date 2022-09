Wirtschaft in Heiligenhaus : Zulieferer Kiekert stellt sich mit neuen Regionalchefs auf

Heiligenhaus Auf den tiefgreifenden weltweiten Wandel der Automobilindustrie reagiert der Heiligenhauser Zulieferer Kiekert mit einer eigenen Strategie.

Den Hintergund erläutert Kiekert-Chef Jérôme Debreu so: „Die Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Wir sind fest davon überzeugt, dass es für die Umsetzung unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie von entscheidender Bedeutung ist, talentierte und ambitionierte Mitarbeiter in den einzelnen Regionen stärker als bisher einzubinden. Unsere Branche ist in eine Phase eingetreten, die von Umbrüchen geprägt ist, die in ihrem Ausmaß und ihrer Geschwindigkeit beispiellos sind. Die neue geopolitische Realität erfordert mehr als je zuvor die Stärkung von lokalen Teams, die in enger Abstimmung mit allen zentralen Funktionen am jeweiligen Hauptsitz zusammenarbeiten.“