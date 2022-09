Aktionswoche Wiederbelebung : Feuerwehr schult Wiederbelebung

Interessierte Bürger können sich zu den Themen Wiederbelebung und in der Anwendung von Defibrillatoren informieren Foto: dpa/Jan Woitas

Ratingen Aktionswoche will Bürger als Ersthelfer gewinnen. Die Feuerwehr lädt zur Infoveranstaltung am Dienstag, 20. September, auf dem Marktplatz in Ratingen.

Jedes Jahr erleiden mindestens 50.000 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Ihre Überlebenschance sinkt innerhalb weniger Minuten. Denn die Gehirnzellen beginnen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand bereits nach nur drei bis fünf Minuten ohne Blutfluss, unwiederbringlich zu sterben. In diesem Zeitfenster kann jeder mit einfachen Maßnahmen dazu beitragen, Leben zu retten, indem mit einer sofortigen Herzdruckmassage begonnen und so die wichtige Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt wird.

Mit der zehnten bundesweiten Aktion „Woche der Wiederbelebung“ vom 19. bis 25. September soll auf die einfachen, aber so wichtigen lebensrettenden Maßnahmen aufmerksam gemacht werden. Erneut beteiligt sich auch der Kreis Mettmann zusammen mit den Hilfsorganisationen und den Feuerwehren an dieser Aktionswoche.

Einen besonderen Beitrag für die schnellstmögliche Hilfe leistet im Kreis Mettmann ein modernes Alarmsystem: seit November 2020 werden im Kreis Mettmann durch das smartphonebasierte Alarmierungssystem „Mobile Retter“ qualifizierte Ersthelfer zu Einsätzen hinzugerufen, bei denen es Hinweise auf einen Herzkreislaufstillstand gibt. Die Leitstelle des Kreises Mettmann alarmiert parallel neben einem Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug Ersthelfer mittels der Handy-App, die sich in der Nähe einer Einsatzstelle befinden. Bis zu zwei der aktuell rund 550 Mobilen Retter, deren Standort per GPS-Abfrage ermittelt wird, können den Einsatz übernehmen. Dies ist seit dem Start des Systems bereits in mehr als 1400 Fällen geschehen. Dabei treffen Mobile Retter durchschnittlich bereits nach dreieinhalb Minuten am Einsatzort ein. Wer sich den Mobilen Rettern anschließen möchte und beruflich oder ehrenamtlich bereits vorgebildet ist, kann sich im Internet registrieren. Bei Fragen steht die Kreisverwaltung per E-Mail zur Verfügung.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Unterricht zum Thema Wiederbelebung bereits ab der siebten lasse und hat alle Schulen aufgefordert, dieses Thema einmal jährlich in den Unterricht zu integrieren. Hier soll in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Aktionswoche im Kreis Mettmann liegen. So wird eine Hilfsorganisation in diesem Jahr in der Woche der Wiederbelebung an einer Schule in Langenfeld während der Sport-Unterrichtsstunden die Schüler der entsprechenden Altersgruppen anleiten, was im Fall der Fälle zu tun ist.

Mit zahlreichen Aktionen im Kreis Mettmann sollen engagierte Ersthelfer gewonnen werden. Sie können sich rund um die Themen Herz-Lungen-Wiederbelebung und der die Anwendung eines durch jedermann zu bedienenden Defibrillators informieren. Denn nur mithilfe engagierter Ersthelfer können mehr Leben gerettet werden. Die Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Kreis Mettmann werden weitere Informationen in den sozialen Netzwerken bereitstellen.

Auch in Ratingen ist am Dienstag, 20. September, von 8 bis 12 Uhr ein Aktionstag vor der Kirche St. Peter und Paul geplant.