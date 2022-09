Tage der Nachhaltigkeit : Bunte Schirme begeistern Ratinger

Bunte Schirme für die Nachhaltigkeit in der Ratinger Innenstadt Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Farbenfrohe Schirme schaukeln derzeit über dem Ratinger Marktplatz im Wind. Was die heimische Facebook-Gemeinde begeistert, hat durchaus einen ernsten Hintergrund.

() Die Ratinger Tage der Nachhaltigkeit stehen in der Zeit vom 10. bis 30. September unter dem Motto „17 Ziele unter unserem Schirm“. Im September 2015 verabschiedeten 193 Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen den Weltzukunftsvertrag Agenda 2030, der allen Menschen ein Leben in Würde sichern soll. 17 Handlungsprinzipien sollen letztlich die fünf Kernbotschaften erfüllen: 1. Die Würde des Menschen im Mittelpunkt, 2. den Planeten schützen, 3. Wohlstand für alle fördern, 4. Frieden fördern und 5. Globale Partnerschaften aufbauen. Die bunten Farbkleckse in der Ratinger Innenstadt stehen für diese 17 Handlungsprinzipien und sollen daran erinnern, dass jeder seinen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten kann. Mehr dazu im Internet.