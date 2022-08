Heiligenhaus : Polizei vor Ort: Sorge um betrogene Senioren

Heiligenhaus Es sind Betrügereien an Senioren und zunehmend auch Verkehrsdelikte, bei denen Alkohol und Drogen im Spiel sind, die der Polizei in Heiligenhaus aktuell Sorgen machen.

(RP/köh) Wohl eher selten weckt eine Polizeiwache geradezu nostalgische Gefühle. Im Fall Heiligenhaus schon, wobei beim Sommerbesuch der SPD-Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese alsbald die sachlichen Erwägungen in den Blickpunkt rückten.

Aber immerhin: „Ich kann mich noch daran erinnern, wie es hier vor zehn Jahren aussah“, sagte die Bundestagsabgeordnete beim Besuch in der Villa Kiekert, die aktuell keinerlei efeuumrankte Gemütlichkeit mehr ausstrahlt. „Das Gebäude sah zwar schön aus, entsprach aber längst nicht mehr den Anforderungen an einer Polizeidienststelle“, so Griese. Wachleiter Michael Bruzinski und Michaela Fonfara, Leiterin des Verkehrskommissariats Nord, zeigten Griese die komplett sanierte Villa, die vor einigen Monaten eröffnet wurde.