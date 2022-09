Unfall in Lintorf : 3,2 Promille: Betrunkener baut Unfall

Lintorf Niemand wurde verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

(RP/kle) In Lintorf hat am vergangenen Samstag ein völlig betrunkener Autofahrer einen Auffahrunfall verursacht. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden. Dies war nach Angaben der Polizei geschehen: Gegen 12.10 Uhr hatte der 39 Jahre alter Duisburger mit seinem VW Passat an einer roten Ampel unterhalb einer Überführung gestanden. Als die Ampel auf Grün sprang und der Mann seine Fahrt fortsetzen wollte, krachte ihm plötzlich von hinten ein Auto (ebenfalls VW Passat) ins Heck. Als die daraufhin hinzugerufene Polizei kurz darauf an der Einsatzörtlichkeit eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des anderen Passat augenscheinlich unter ganz erheblichem Alkoholeinfluss stand. Daraufhin führten die Polizisten einen Atemalkoholtest bei dem 54-jährigen Ratinger durch, der mit rund 3,2 Promille rekordverdächtig hoch ausfiel. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.