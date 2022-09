Naturschutz in Heiligenhaus : Mehr Krötenschutz im nächsten Jahr

An der Kettwiger Straße soll wieder mehr Krötenschutz gelten, vom kommenden Jahr an. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Die Kettwiger Straße soll erneut für Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Sperrung ist seit Februar diesen Jahres aufgehoben. Dagegen regte sich Kritik.

Sie stellte den Antrag, die Sperrung zumindest für das kommende Frühjahr wieder einuzurichten, um die Krötenwanderung an dieser Stelle nicht zu behindern. Aus formellen Gründen übernahm die WAHL-Fraktion den Antrag. „Mir ist von Anwohnern zugetragen worden, dass in diesem Frühjahr sehr viele Kröten ein Opfer des Durchgangsverkehr geworden sind, das habe ich mir auch selbst angeschaut“, so Thus. Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h werde kaum eingehalten, wie auch andere Ausschussmitglieder bestätigen konnten. Thus: „Das alleine passt schon nicht zu einer Straße durch das Naturschutzgebiet.“ Eine Sperrung samt entsprechender Beschilderung (Krötenwanderung) sei notwendig. Der Ausschuss sprach sich, gemäß des ursprünglichen Antrages deswegen mehrheitlich für eine Sperrung im Frühjahr aus. Darüber hinaus stellte Nils Jasper (WAHL) zumindest auch eine Rückkehr zur vollen Sperrung für den Durchfahrtsverkehr wieder in den Raum – ohne weitere Abstimmung. Seine Gründe: Die Kettwiger Straße sei schlecht ausgebaut und habe keine Seitenbefestigung, außerdem führe sie durch ein Trinkwasserschutzgebiet. Komme es dort zu einem Unfall, sei die Trinkwasserversorgung gefährdet.