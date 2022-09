Fußball, Kreisliga A : ASV Tiefenbroich mischt nach 6:3-Sieg an der Spitze mit

Ratingen/Heiligenhaus Der Erfolg des ASV Tiefenbroich gegen das Schlusslicht SV Hilden Nord ist für Trainer Bernd Kunda etwas glücklich. Remis spielen Rot-Weiß Lintorf und SV Hösel in ihren Partien, die SSVg Heiligenhaus bleibt top in der Parallel-Gruppe.

Aber Trainer Bernd Kunda war dennoch nicht so richtig zufrieden: „Wir haben das Spiel durch unseren Tiefschlaf gleich nach dem Wechsel noch einmal richtig spannend gemacht. Deshalb ist der Sieg für mich glücklich. Hilden hat einen Elfmeter verschossen und bei uns an die Latte geballert. Das sollte man nicht übersehen.“

Die erste Hälfte war jedenfalls ordentlich. So, was Max Kohmann an Dribblings drauf hat, wie Kim Hohaus aus der Tiefe Druck entwickeln kann und wie Marcus Zur über die rechte Seite wuchtige Angriffe einleitet. Sie alle sind erst um die 19 Jahre alt, Eigengewächse. „Sie fühlen sich wohl bei uns“, sagt Kunda. „Wir hatten überhaupt keine Probleme, sie nach der A-Jugend hier zu halten. Und sie bleiben auch hier.“

Die SSVg Heiligenhaus ist in der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg nicht zu stoppen. Die Truppe von Trainer Daniel Reuter fand in den Sportfreunden Dönberg ein weiteres „Opfer“: 5:0-Heimsieg. Reuters Schützlinge, längst ungefährdeter Tabellenführer, wollten den Kantersieg, sie steckten auch beim 3:0 nicht zurück und schlugen in der Nachspielzeit noch zweimal zu. Am kommenden Mittwoch steht schon die nächste Aufgabe an, es geht zum SC Sonnborn (20 Uhr). Kommendes Wochenende ist dafür spielfrei.