Handball, Verbandsliga : Niederlagen für die Verbandsligisten

Ratingen/Lintorf „Interaktiv Handball II“ gibt in der Endphase das Spiel gegen den LTV Wuppertal II noch aus der Hand und verliert 34:36, die Lintorfer Reserve unterliegt beim Haaner TV mit 23:29.

Unfassbar, wie „Interaktiv Handball II“ das Verbandsliga-Heimspiel gegen den LTV Wuppertal II noch aus der Hand geben konnte. Die Ratinger lagen vom 0:1 abgesehen immer vorne, und das sogar in der Regel deutlich. So stand es 18:13 beim Wechsel und nach 47 Minuten 27:22 durch den starken Max Wasse. Aber dann hatten die Ratinger, die bis zu diesem Zeitpunkt vorzüglichen Handball gespielt hatten, ihr Pulver restlos verschossen. Wuppertal holte Tor um Tor auf, und nach 53 Minuten war es soweit: 28:28, der erste Wuppertaler Ausgleich. Und plötzlich dominierte eindeutig diese LTV-Reserve. Die Ratinger fielen schnell mit zwei Treffern zurück, und dann war das Heimspiel gelaufen. 34:36-Endstand, eine Niederlage, die man nur schwer begreifen kann.

An seiner Seite fehlte der erfahrene Co-Trainer Rene Osterwind urlaubsbedingt. Vier Augen hätten vielleicht mehr gesehen. So, dass der Wuppertaler Jan Micus, ein wurfstarker Linkshänder, eine Art Narrenfreiheit hatte. Zwölf Bälle setzte er der „interaktiv-Reserve“ in die Maschen, neun aus dem Feld heraus. Aber er wurde 60 Minuten lang kaum ernsthaft gedeckt. Bei „Interaktiv II“ stach neben Wasse und dem zwölffachen Torschützen Tim Zeidler Keeper Alex Schmitz heraus, der in seinem 50-Minuten-Einsatz 17 Bälle abwehrte.

Wie schwer es ist, beim Haaner TV etwas zu holen, musste diesmal der TuS 08 Lintorf II erfahren. Dort, an der Adlerstraße, ist für die Verbandsliga kein Harz zugelassen, und damit haben alle Gäste-Mannschaften in der Regel ihre Probleme. So auch die TuS-Reserve, sie unterlag klar mit 23:29 (13:14). Sie lag bis in die Endphase stets nur knapp zurück, aber am Ende fiel das Ergebnis deutlich aus.