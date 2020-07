Sauberkeit in Radevormwald : UWG fordert zeitnah Müllbehälter mit Deckel

Radevormwald Die UWG bittet Bürgermeister Johannes Mans, im Rahmen seines Budgets neue Müllbehälter mit Deckel an neuralgischen Plätzen installieren zu lassen, wie am Spielplatz und am Badestrand in Kräwinklerbrücke oder im Kollenbergpark.

In einem Offenen Brief an Bürgermeister Johannes Mans thematisiert die UWG-Fraktion jetzt die Vermüllung einiger Plätze in Radevormwald. „Zwei wesentliche Ursachen wurden dabei herausgefiltert“, berichtet Sprecher Armin Barg. Da seien zum einen „vandalenartige Zweibeiner“, denen – betrunken oder nicht – jegliche Einsicht in die Notwendigkeit von Sauberkeit fehlt. „Allerdings zerfetzen diese höchst selten gebrauchte Windeln“, heißt es in dem Brief, der damit auf fliegende Zweibeiner wie etwa Krähen und Elstern oder Vierbeiner wie den Fuchs auf der Nahrungssuche hinweist. Diese Tiere wiederum würden allerdings selten Bierflaschen zerschlagen. „Zumindest der zweite Täterkreis kann wirksam ausgeschlossen werden“, schreibt die UWG und bittet Bürgermeister Johannes Mans, im Rahmen seines Budgets neue Müllbehälter mit Deckel an den neuralgischen Plätzen installieren zu lassen. Die UWG nennt hier als Beispiele den Spielplatz und den Badestrand in Kräwinklerbrücke oder den Kollenbergpark.

„Ursprünglich wollten wir dies über einen Antrag im Bauausschuss einbringen. Der nächste Bauausschuss findet allerdings erst statt, wenn die Sommersaison fast vorbei ist. Die Maßnahme sollte also sehr zeitnah umgesetzt werden“, heißt es in dem Brief an Mans.

