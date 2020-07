Bürgermonitor in Radevormwald : Gewag kämpft gegen Ratten am Hölterhof

Ratten (Foto aus Leverkusen) haben sich auch am Hölterhof zur großen Plage entwickelt. Foto: Ulrich Schütz

Hölterhof Weil einige Mieter ihren Müll immer wieder im Freien lagern, werden die ungebetenen Nager angelockt.

Mit einer massiven Rattenplage kämpfen seit einigen Wochen die Anwohner in Hölterhof. Über die unerträglichen Zustände beklagt sich Leser Uwe Lenatz am Bürgermonitor. Er ist Vermieter eines Hauses mit drei Parteien an der Hölterhofer Straße und bekam am Donnerstag wieder einen Anruf eines Mieters, der von Ratten berichtete, die mitten am Tag über die Fensterbänke laufen. „Als ich am Wochenende an einem Schuppen die Holztür reparieren wollte, standen zwei Ratten direkt vor mir“, erzählt Lenatz. Schon mehrmals habe er den Kammerjäger gerufen und aus eigener Tasche bezahlt. „Aber das nützt nichts, wenn Mieter der Gewag aus den umliegenden Häusern nichts tun“, sagt er. Die Ratten würden durch Müll angelockt, den die Mieter ständig im Freien entsorgen. „Wir haben Kinder im Haus und ganz in der Nähe gibt es auch einen Kinderspielplatz. Hier muss dringend was passieren“, fordert Lenatz.

Das hat auch das Wohnungsunternehmen Gewag erkannt, die in Radevormwald Häuser am Drosselweg, an der Ispingrader Straße sowie Am Hölterhof und an der Hölterhofer Straße unterhält. „Problem bekannt und erkannt“, sagt Uwe Manthei, Abteilungsleiter der Vermietungsabteilung. Ständig sei der Schädlingsbekämpfer vor Ort, aber das Problem lasse sich nicht von heute auf morgen beheben. „Schon gar nicht, wenn sich einige Mieter nicht an Regeln halten“, kritisiert Manthei. Am Montag gehe das nächste Rundschreiben an die Mieter raus, in denen ihnen erneut mitgeteilt wird, ihren Müll, in erster Linie sind das Gelbe Säcke, nicht im Freien zu lagern, sondern einen Tag vor der Abfuhr nach draußen zu stellen.

Die Gewag hatte unterhalb des Hauses Am Hölterhof 1 mal einen eingezäunten Müllplatz samt Mülltonnen für alle Mieter eingerichtet. Da dieser Platz ständig zugemüllt wurde und sich dort vor allem Gelbe Säcke stapelten, obwohl keine Abfuhr anstand, schloss die Gewag die Stelle wieder. Einige Mieter werfen ihren Müll aber weiterhin dort hin – und locken damit die Ratten an, die mittlerweile in großer Anzahl um die Wohnanlagen laufen.

„Wir versuchen, der Plage Herr zu werden und stehen auch ständig mit dem Ordnungsamt in Kontakt“, berichtet Manthei. Da werde herumliegender Müll dann auch schon mal ganz unbürokratisch entsorgt, „aber man ist nicht Herr der Lage, wenn die Mieter nicht mitspielen“, sagt Manthei. Er appelliert nochmals an alle Mieter, ihren Müll nicht zu jeder Zeit draußen hinzustellen, sondern vor allem die Gelben Säcke im Keller zu lagern bis zum Tag vor der Abfuhr. „Gerade Gelbe Säcke und Biomüll ziehen die Ratten an, aber viele Mieter sind einfach zu phlegmatisch, um das Problem zu erkennen“, sagt Manthei. Betroffen seien eigentlich alle Mieter Am Hölterhof und an der Hölterhofer Straße, denn die Ratten suchen sich mittlerweile überall ihre Nahrung. Es sei sicher nicht abwegig, dass sie auch auf dem in der Nähe liegenden Kinderspielplatz auftauchen. Und es gibt ein weiteres Problem: Wo ständig Müll abgelagert wird, werden auch andere Menschen angelockt, die gar nicht Gewag-Mieter sind, aber trotzdem am Hölterhof Müll entsorgen.