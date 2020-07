Mobilität in Radevormwald : Bahnlinie könnte ins Tal zurückkehren

Mobilität in Radevormwald

Radevormwald Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans hat sich nun mit seinem Amtskollegen, dem Wuppertaler Oberbürgermeister Andreas Mucke zu Gesprächen über eine Wiederbelebung der einstigen Bahnverbindung getroffen.

Einst verkehrten Züge regelmäßig im Tal der Wupper zwischen Radevormwald und Oberbarmen. Der Verein „Wupperschiene“ bemüht sich seit Jahren darum, wieder Züge auf die alten Gleise zu bekommen – kein leichtes Unterfangen. Doch der Trend arbeitet für die Bahnfreunde. Inzwischen ist die Debatte über einen ökologisch verträglichen Nahverkehr immer mehr in den Fokus gerückt. Grund genug für die Stadtchefs von Wuppertal und Radevormwald, über dieses Thema zu sprechen.

Bei dem erwähnten Treffen mit Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke haben Johannes Mans und Burkhard Klein diese Idee Vertretern der Wuppertaler Verwaltung im dortigen Rathaus in Barmen unterbreitet. Mucke zeigte sich interessiert: „Ich begrüße die Initiative der Stadt Radevormwald. Dieses Projekt ist ökologisch sinnvoll, weil wir damit nachhaltige Mobilität fördern. Darüber hinaus trägt es auch zur Attraktivitätssteigerung von Beyenburg bei und wird viele Besucher in diesen schönen Stadtbezirk locken“ Der Ausbau der Strecke nach Radevormwald sei die logische Verlängerung der neuen Bahnstrecke, die der Verein Wupperschiene gerade zwischen Oberbarmen und Beyenburg realisiert. „Deshalb werden wir das Vorhaben von Radevormwald unterstützen“, sagte Wuppertals OB.

Der Chef der Wuppertaler Verwaltung sieht es als lohnenswert an, eine Untersuchung in Auftrag zu geben. Wuppertal hat zuletzt den Westen der Stadt durch die neue Linie S9 über Wülfrath, Velbert und Essen an das Ruhrgebiet angebunden.