Kommunalwahl : Grüne Jugend wählt neuen Vorstand

Setzen sich für grüne Politik in Oberberg ein: Kim Schröter, Silas Dick, Christian Teichelmann, Henrik Köstering, Lina Brück (v.l.). Foto: Grüne Jugend Oberberg

Oberberg Im Wahlkampf für die Kommunalwahl am 13. September will die Grüne Jugend im Oberbergischen Kreis ein besonderes Augenmerk auf die Klimakrise, die Verkehrswende und das Fehlen junger Menschen in der Politik legen.

Mit einem neuen Vorstand und hochmotiviert geht es für die Grüne Jugend Oberberg jetzt in den Wahlkampf für die Kommunalwahl am 13. September. Neu gewählt wurde Kim Schröter zur Sprecherin. Henrik Köstering wurde als Sprecher bestätigt. Christian Teichelmann wurde zum Kassierer und Lina Brück zur Schriftführerin gewählt. Beisitzer wurde Silas Dick. „Der Hömerich hier in Gummersbach ist das lokale Symbol einer verfehlten Klimapolitik. Der Klimawandel trifft uns alle“, sagte Kim Schröter über den Ort, den sich die Grüne Jugend für die Neuwahl ausgesucht hatte. Der Hömerich war im April bei einem verheerenden Waldbrand abgebrannt. Der Brand hinterließ eine distopische Landschaft.

„Wir freuen uns auf den Wahlkampf und sind zuversichtlich, dass nach dem 13. September die Landrätin Tülay Durdu heißen wird.“, sagte Henrik Köstering. Im Wahlkampf will die Grüne Jugend ein besonderes Augenmerk auf die Klimakrise, die Verkehrswende und das Fehlen junger Menschen in der Politik legen. Um Letzteres zu bekämpfen treten Kim Schröter und Henrik Köstering für den Kreistag an. In den Kommunen kandidieren Kim Schröter in Wiehl, Henrik Köstering und Lina Brück in Nümbrecht sowie Katharina Hein und Cleo Sellke in Waldbröl.

(rue)