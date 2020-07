Bildung im Oberbergischen Kreis : Fortbildung für Erzieher und Lehrer

Bergisches Land Die Themen reichen von der vielseitigen Gestaltung des Außengeländes, mit Obst-, Gemüse- und Kräuterbeeten, über Biodiversität und Naturschutz bis hin zu Ernährung, Hausbau und Wohnen sowie Wollverarbeitung.

Mit einer Fortbildung innerhalb des Projektes „Mehr Natur für Kinderorte“ will die Bergische Agentur für Kulturlandschaft als BNE-Regionalzentrum im Oberbergischen und Rheinisch-Bergischen Kreis Methoden aus der Natur-Kinder-Garten-Werkstatt anschaulich, kindgerecht und praxisnah vermitteln. Zielgruppe sind Erzieher in Kitas und OGS sowie Grund- und Förderschullehrer. Die Themen reichen von der vielseitigen Gestaltung des Außengeländes, mit Obst-, Gemüse- und Kräuterbeeten, über Biodiversität und Naturschutz bis hin zu Ernährung, Hausbau und Wohnen sowie Wollverarbeitung. „Es wird ein bewusstes und kritisches Konsumverhalten gefördert, das die Kinder zu einem nachhaltigeren Handeln befähigt“, erläutert Irmgard Kutsch, Referentin der Fortbildungsreihe, Initiatorin der Natur-Kinder-Garten-Werkstatt und Autorin der gleichnamigen Buchreihe.

Start ist am kommenden Donnerstag, 23. Juli, 9 bis 15 Uhr, mit dem Thema „Kennenlernen und Verarbeiten von Getreide und Obst in Kita, Grund- und Förderschule“. Die Teilnahme an den Fortbildungen ist kostenlos, es gibt lediglich Materialkosten. Jeweils zehn Plätze stehen in jedem Modul zur Verfügung. Veranstaltungsort ist das Landschaftshaus einschließlich der Umgebung bei der Biologischen Station Oberberg in Nümbrecht, Schloss Homburg 2. Weitere Informationen und den Flyer finden Interessierte auch im Internet.

www.agentur-kulturlandschaft.de