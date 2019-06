Bezirkssportanlagen in Neuss : Uedesheimer wünschen sich einen Calisthenics-Park für Hobbysportler

Bezirkssportanlagen in Neuss

Calisthenics heißt: Training mit dem eigenen Körpergewicht. Eine solche Anlage wünschen sich die Uedesheimer in ihrem Ort. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Uedesheim Wenn am kommenden Mittwoch der Sportausschuss tagt, liegt ein Antrag des Bezirksausschusses Uedesheim zum Bau eines Calisthenic-Parks auf dem Tisch.

Der soll auf dem Gelände der Bezirkssportanlage am Norfer Weg entstehen und im wesentlichen mit Hilfe von Spenden und Sponsoren finanziert werden – was dem Antrag in der politischen Debatte eine höhere „Überlebenschance“ sichert. Doch der Weg zu diesem Antrag war beschwerlich. Denn obwohl Politiker unterschiedlicher Parteien vorab mit den selben Bürgern gesprochen hatten, die sich ein neues Bewegungsangebot gewünscht haben, kamen sie zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen.