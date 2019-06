Verkehrs- und Gewerbeentwicklung im Süden von Neuss : Experten brüskieren Bezirksausschüsse

Neuss Sondersitzung der Gremien für Norf, Rosellen und Uedesheim platzt. Diskussion der Themen Verkehr und Gewerbe im Süden vertagt.

Es sollte eine Expertenanhörung werden, doch die Experten blieben aus. Weil weder Vertreter der Kreisverwaltung noch ein externer Verkehrsgutachter zur Sondersitzung der drei Bezirksausschüsse Norf, Rosellen und Uedesheim erschienen, bliesen die drei Vorsitzenden die Sitzung brüskiert ab. Sie empfanden das einheitliche Nichterscheinen als Affront gegenüber der Politik. Daran änderte auch der ebenfalls eingeladene Vertreter von Straßen NRW nichts, der mit einer Stunde Verspätung eintraf. Da war der Ratssaal schon so gut wie menschenleer und die notgedrungen nötig gewordene Vertagung in den September beschlossene Sache.

Die Themen der Sondersitzung waren zuvor Gegenstand einer gut besuchten Bürgerinformationsveranstaltung in Allerheiligen, die die Bürgerinitiative Elvekum eingefordert hatte. Die brachte nicht den Erkenntnisgewinn, den sich die Bürgerinitiative erhofft hatte – obwohl alle am Dienstag fehlenden Experten zu dieser Runde erschienen waren. Die BI hat deshalb eine weitere Versammlung angekündigt.

Die Politik sah sich am Dienstag mit den Vertretern der Stadtverwaltung allein gelassen. Deren Kompetenz wolle man nicht in Abrede stellen, sagt Michael Klinkicht (Grüne). Doch könnte die Stadt nicht für alle sprechen, schon gar nicht beim Thema Autobahnanschluss Delrath, ergänzt der Norfer. Nur die CDU im Bezirksausschuss Rosellen, deren Vorsitzender Ralph-Erich Hildebrandt (SPD) als letzter Vorsitzender die Ortsvertreter in den Feierabend schickte, hätte zumindest die Teil-Infos der Stadt hören wollen.