Neuss: Luas Herbrand aus Uedesheim macht Filme

Lukas Herbrand aus Neuss dreht Kurzfilme : Uedesheimer startet Filmkarriere

Filmemacher Lukas Herbrand aus Uedesheim plant schon seinen nächsten Film. Drehbeginn soll Anfang 2019 sein. Foto: Andreas Woitschützke

Uedesheim Der erst 21-jährige Kameramann und Regisseur Lukas Herbrand aus Uedesheim hat seine beiden ersten Kurzfilme mit aus dem Fernsehen bekannten Schauspielern präsentiert. Im kommenden Jahr soll der nächste Dreh starten.

„Es ist nicht leicht, ein eigenes Film-Projekt auf die Beine zu stellen – viele Filmstudenten haben damit Schwierigkeiten“, sagt Lukas Herbrand. Der Regisseur, der bei seinen Eltern in Uedesheim wohnt, hat trotz seiner erst 21 Jahre schon zwei große Kurzfilmprojekte realisiert, die er vor Kurzem erstmals einem begeisterten Publikum präsentiert hat: „Ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt wie vor dieser Vorstellung, auch, weil ich eine Rede vor Publikum halten musste“, gesteht Lukas Herbrand, der sich, wie er selbst sagt, nur am Set richtig ruhig fühlt.

Parallel zu seinen Filmprojekten absolviert er eine Ausbildung als Mediengestalter für Bild und Ton bei der Public Vision Medienproduktion in Düsseldorf. „Ich habe die sichere Variante gewählt“, bemerkt er auf die Frage nach der Bewerbung an einer Filmhochschule. „Außerdem macht mir die Arbeit mit der Kamera Spaß und mein Arbeitgeber lässt mir viel Raum für Kurzfilmprojekte.“ Schon als Schüler hat Lukas Herbrand Filme gedreht. „Manchmal zum Leid meiner Freunde – sie mussten vor die Videokamera, die ich von meinem Vater geliehen hatte.“ Sein erstes „Meisterwerk“ sei der Abi-Gag-Film seines Jahrgangs an der Janusz-Korczak-Gesamtschule gewesen. Jetzt hat der 21-Jährige seine ersten beiden professionellen Filme präsentiert, die er mit einer 20-köpfigen Film-Crew inklusive eines Co-Regisseurs und Schauspielern, die schon in TV-Serien zu sehen waren, gedreht hat. „Die Reaktionen waren sehr positiv“, erzählte er nach der Premiere der beiden rund 20-minütigen Filme im „Dein Kino“ in Dormagen.

Info Die kurze Alternative zum Spielfilm Dauer Ein Film, der bis zu 30 Minuten lang ist, gilt als Kurzfilm. Anfänge Um 1915, in den frühen Tagen des Kinos, tauchte der Begriff erstmals auf. Ältestes Kurzfilmfestival Die Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen finden seit 1954 statt.



Im Januar 2017 hat er „Die Konferenz“ gedreht, mit Peter Kotthaus („Verbotene Liebe“) in der Rolle eines Geschäftsmanns, der die Überbevölkerung des Planeten mit einem tödlichen Virus bekämpfen will. „Zum ersten Mal habe ich mich gedanklich intensiv mit dem Thema, über das ich einen Film drehen wollte, und der Botschaft an die Zuschauer auseinandergesetzt“, sagt Lukas Herbrand. Inspiriert haben ihn Bücher zum Thema Überbevölkerung, etwa der Verschwörungsroman „Noah“ von Sebastian Fitzek. Sein Budget für den Film: 2300 Euro, die sich der Jung-Regisseur selbst zusammengespart hat. Davon musste er vor allem Fahrtkosten bezahlen, aber auch Requisiten, Equipment und Hotel-Übernachtungen. „Das Catering übernahmen erfreulicherweise Großonkel und Großtante.“