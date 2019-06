Event in Neuss : Niederländische Foodtrucks rollen auf den Freithof

Neuss Das kulinarische „Lust Food Truck Festival” aus den Niederlanden kommt zum ersten Mal auf den Freithof in Neuss. Die Besucher können sich auf Einblicke in die internationalen Küche freuen.

Gestartet ist das Festival erstmals in Winterswijk (Provinz Gelderland), wo es sich schnell großer Beliebtheit erfreute. Bereits wenige Zeit später entschieden sich die Gründer Jeroen Schreurs und Roy Heesen in 2017 ihr Festival auch über die Grenzen hinaus in Deutschland zu etablieren. Aufgrund der positiven Resonanz expandierte das Food-Truck-Festival im vergangenen Jahr mit seinen Veranstaltungen und machte Halt in Orten wie Bad Bentheim, Ahaus und Recklinghausen. Nun ist Neuss zum ersten Mal an der Reihe. Roy Heesen freut sich darauf: „Wir haben dieses Jahr bekannte Trucks aus dem vergangenen Jahr dabei, bringen aber auch neue Trucks mit. Es gibt in Holland und Deutschland über 1000 Trucks, so gibt es immer eine große Auswahl.”