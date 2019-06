Schützenfest in Neuss-Grefrath : Bruderschaft gewinnt Vorausdenker-Preis der LBS

Grefrath Die Siegerehrung wird Teil des Festprogramms zum Grefrather Schützenfest. Pfingstmontag wird der neue König ermittelt.

In die Festfolge für das Grefrather Schützenfest konnte Präsident Reiner Kivelitz, der 2020 für dieses Amt nicht mehr kandidieren möchte, noch kurzfristig einen besonderen Punkt aufnehmen. Denn es gibt Geld. Genauer gesagt: 5000 Euro. Die möchten Vertreter der Landesbausparkasse (LBS) am Dienstag zwischen Abholung des Königspaares und der letzten Parade vor dem Königsball im Festzelt an den Verein überreichen. Denn der gewinnt mit seinem Projekt „Renovierung des Schießplatzgeländes“ den Wettbewerb „Vorausdenker 2019“ der LBS, bei der 143 Bewerbungen aus dem Rhein-Kreis eingegangen waren.

In das Fest steigen die Sebastianer am Samstag, 8. Juni, um 11.45 Uhr mit Kirmesplatzeröffnung und Böllern ein. Zeitgleich erobern die Kindergartenkinder mit ihrem eigenen Umzug die Straßen im Ort. Das Schießen um den Titel des Schüler- und Bruderschaftsprinzen sorgt dann am Nachmitag für erste Entscheidungen. Nach einer Gedenkfeier am Ehrenmal trifft man sich abends zum Ball. Der Sonntag startet mit Festhochamt und Frühschoppen, bevor am Nachmittag um 16 Uhr das Schützenköngspaar und seine Ehrengäste die Parade abnehmen. Es ist die Parade schlechthin, auch wenn das Regiment am Montag noch zwei Mal (11 und 16 Uhr) in vollem Glanz an seinen Majestäten vorüberzieht.