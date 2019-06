Glücksspiel in Neuss : Zäher Kampf gegen die Spielhallen

Neuss Die Stadt möchte die Zahl der Spielhallen auf fünf reduzieren. Dagegen wurden 41 Klagen am Verwaltungsgericht eingereicht. In etlichen Fällen entschied die Kammer für die Glücksspielbetreiber, doch die Stadt bleibt optimistisch.

Der Versuch der Stadtverwaltung, die Zahl der Spielhallen im Stadtgebiet von 27 auf fünf drastisch zu reduzieren, erweist sich als ein mühsames Geschäft. „Die Stadt Neuss hält am Ziel einer größtmöglichen Reduzierung fest“, betont Ordnungsdezernent Holger Lachmann. Doch die beiden Gerichtstermine, die in dieser Sache schon durchgefochten werden mussten, machen aus seiner Sicht deutlich „dass die derzeitige Rechtslage für die Stadt Neuss und andere Kommunen den Vollzug der Schließung schwierig gestaltet.“

Ergebnis Spielhallen sollen nicht aus der Stadt verbannt, aber nur an bestimmten Orten zugelassen werden. Diese fünf Gebiete wurden identifiziert und festgelegt: Heerdterbuschstraße, Hammer Landstraße, Moselstraße, Bonner Straße und Am Fuchsberg.

Die Stadt fühlt sich vom Land bei diesen Bestrebungen ein wenig alleine gelassen. Eine Regelung, wie die sich zuspitzende Konkurrenzsituation aufgelöst werden soll, hat der Gesetzgeber nicht getroffen, moniert die Verwaltung. Hinzu kommt, dass 2016 zwar ein Erlass des Landes mit Hinweisen zur Umsetzung veröffentlicht wurde – aber nichts, was zu „Rechts- und Anwendungssicherheit in den Kommunen führt.“ Nur einen Losentscheid bei einer Auswahl der verbleibenden Spielstätten wurde ausgeschlossen.

So musste die Stadt die Auswahlkriterien zur Absicherung ihrer Schließungsbescheide selbst entwickeln – und hatte damit vor dem Verwaltungsgericht wenig Glück. Die Abwägungsentscheidung wurde als rechtsfehlerhaft angesehen und das Auswahlverfahren für fehlerhaft erklärt Folge: Sechs Bescheide - Zulassungen genauso wie Schließungsverfügungen – mussten aufgehoben werden. Für sechs Hallen an fünf (von zwölf) Standorten muss jetzt unter Umständen ein neues Auswahlverfahren angeschoben werden. Im Fall von acht Hallen (an drei Standorten) ist eine Berufung gegen die Schließungsverfügung noch möglich. Im Fall von vier Standorten mit 13 Einrichtungen sind die Verfahren so gut wie erledigt. Zum Beispiel, weil man sich mit zwei Betreibern einigen konnte die Zahl der Betriebe in unmittelbarer Nachbarschaft von vier bezeihungsweise sechs bis Mitte 2021 auf die zulässige Zahl von einer Spielstätte zu reduzieren.