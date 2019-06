Neusser Mosaike : Was in der Innenstadt blüht und wächst

Was zwischen Asphalt und Beton so alles wächst, erfuhren die Teilnehmer bei einem Spaziergang. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Themenreihe „Neusser Mosaike“ von Neuss Marketing startete am Samstag mit einem „Stadtökologischen Spaziergang“. Der Biologe Joachim Busch zeigte den Teilnehmern, dass sich ein Blick auf den Boden immer lohnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Wiesenglatthafer, Franzosenkraut, Zymbelkraut und Färberbaid haben eine Gemeinsamkeit: Sie gedeihen mitten in der Neusser Innenstadt. Der in Gnadental lebende Biologe Joachim Busch lud jetzt ein zu einem „Stadtökologischen Spaziergang“ und eröffnete damit gleichzeitig die Themenreihe „Neusser Mosaike“ von Neuss Marketing.

Treffpunkt war das Pegelhaus am Hafenbecken 1. „Der Hafen ist ein Einfallstor für gewollte und ungewollte Mitbringsel – Tiere ebenso wie Pflanzen“, erklärte der promovierte Biologe. Seine Mission am Samstagnachmittag: Den Blick schärfen für den Reichtum vor allem der Flora mitten in der vermeintlichen Beton- und Asphaltwüste. Direkt neben dem Pegelhaus machte er auf den Färberbaid aufmerksam: „Er lieferte das Indigo, mit dem früher Jeans gefärbt wurden.“ Die dunkelblau-violetten Früchte sind jetzt so gut wie verblüht. An der Hafenbecken-Mauer wächst unter anderem der Sommerflieder: „Er stammt ursprünglich aus China“, erklärte der Biologe. Ein wenig versteckt: der braunstielige Streifenfarn, der sich durch feinste Sporen vermehrt. Die Espe ist auch vertreten – wegen ihrer abgeflachten Blätter zittert sie bereits bei leichtem Wind und wird deshalb auch Zitterpappel genannt.

Info In der nächsten Tour geht es um Kaffee Weitere Touren Die nächste Thementour findet am 23. Juni statt. Dann es geht zum Kaffeeseminar bei Bazzar. Am 7. Juli folgt eine Führung durch Selikum und am 20. Juli können Interessierte das Geschwister-Scholl-Haus erkunden. Anmeldung Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, eine Voranmeldung ist erforderlich. Auskünfte unter 02131 4037795.

Beim Überqueren der Straße Richtung Zeughaus zeigte Joachim Busch einen Krähenfußwegereich, der neben einem Ampelmast wächst. „Man findet ihn hauptsächlich auf den Salzwiesen an der Küste“, erfuhren die Teilnehmer der Führung. Der Krähenfußwegerich fühlt sich nicht zuletzt wegen des Einsatzes von Streusalz mitten in Neuss wohl und heimisch. Vor der Mauer hinter dem Quirinusmünster blieb Joachim Busch vor einer Stieleiche stehen. Sie mag es weder zu nass noch zu trocken. Leider hat sich dort der Eichenprozessionsspinner angesiedelt, zu erkennen an seinem hellen Gespinst, der vor allem Allergikern zum Verhängnis werden kann: „Er stammt aus Südwesteuropa, dass er jetzt bis zu uns vorgedrungen ist, liegt wahrscheinlich am Klimawandel“, erklärte Busch.