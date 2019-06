Schülertheater in der Nordstadt : Schüler ernten viel Beifall für erstes Theaterstück

Schülertheater in der Nordstadt

Um Nonnen, Bankräuber und Moral geht es in der Theateraufführung „Guns ´n´ Nuns“ des Literaturkurses der Stufe 12 der Gesamtschule Nordstadt. Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt Zum ersten Mal präsentieren Schüler des neuen Literaturkursus ein Theaterstück, selbst gemacht und mit eigener Regie.

Eine absolute Prämiere gab es am Donnerstag in der Gesamtschule Nordstadt. Die Mensa wurde umgekrempelt, Tische weg geschoben und eine Bühne für die große Show am Abend aufgebaut. Der neue Literaturkursus der Jahrgangsstufe 12 hat nämlich zum ersten Mal ein Theaterstück aufgeführt. „Guns `n‘ Nuns – Gott sei Dank (k)ein Überfall“ heißt es. Dabei geht es um die erfolglosen Bankräuber Jacky, Nick und Luigi, die sich nach einem gescheiterten Bankraub im Kloster „Heiliger Geist“ verstecken. Als aber die Polizei den Dieben auf die Spur kommt, spitzt sich die Lage zu, eine Entwicklung die auch den Schwestern nicht gefällt. Mit viel Humor, einer guten Portion Ironie und mit auf „linksgekrempelter“ Moral, konnten die Nachwuchs-Schauspieler das Publikum begeistern, das ihnen zum Schluss mit Standing Ovation dankte.