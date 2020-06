Römerfunde in Neuss : Naturschutzbeirat stoppt Bau eines Steges am Reckberg

Beirat will von diesem Steg am Reckberg nichts wissen. Foto: archigraphus architektur|raumkonzepte

Neuss Marcus Vipsanianus Agrippa war ein römischer Feldherr, der im Jahr 63 vor unserer Zeitrechnung geboren wurde. 2008 Jahre nach seinem Tod hat der Bezirksausschuss Uedesheim diesem Schlachtenlenker eine Niederlage zugefügt.

Auf Antrag der CDU wurde der Vertraute von Kaiser Augustus am Dienstagabend von der Vorschlagsliste für Straßenbenennungen im Neubauviertel „Im Kreuzfeld“ gestrichen und durch „Agrippina“, die Gründerin des heutigen Köln, ersetzt. „Da Frauen bei der Benennung von Straßen unterrepräsentiert sind, empfiehlt sich der Name besonders“, erläutert Paul-Heinz Kramp den Antrag.

Mit Agrippina-, Limes-, Ripa- und Ammianusstraße bekommt Uedesheim jetzt ein Römerviertel. Das Interesse an diesem historischen Erbe drückt sich aber auch in dem Projekt aus, die erhaltenen Funde und Örtlichkeiten jener Zeit wieder erlebbar zu machen. Das dazu von dem Aachener Büro „archigraphus“ entwickelte Vermittlungskonzept wurde jetzt in einem – aus Uedesheimer Sicht entscheidenden Punkt – abgeändert. Denn der Naturschutzbeirat des Kreises hat erhebliche Bedenken gegen die Absicht formuliert, durch das Landschaftsschutzgebiet Reckberg einen Steg zu bauen. Über diesen sollten nach den Vorstellungen der Planer die Besucher von dem Nachbau des Limes-Wachturmes zum historisch korrekten Standort dieser Wehranlage geführt werden. Den Steg, der den Turmstandort wie eine Intarsie markieren sollte, wollten die Planer von „archigraphus“ sodann über die Hangkante des Reckberg hinaus verlängern, um so einen Blick ins Rheinvorland zu ermöglichen.