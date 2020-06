Straßennamen für Neubauviertel in Neuss : Ein Römerviertel für Uedesheim

Uedesheim Der Heimatverein Schönes Uedesheim stimmt dem Vorschlag der Stadt zu, für das Neubauviertel „Im Kreuzfeld“ römische Straßennamen zu wählen. Das Thema beschäftigt jetzt den Bezirksausschuss..

Eine „Agrippastraße“, eine „Ammianusstraße“, eine „Limesstraße“ und eine „Ripastraße“ sollen das neue Baugebiet erschließen, das auch noch einen „Platz am Schützenhaus“ bekommen soll und – in Verlängerung der bestehenden Straße – eine Himmelgeister Straße.

Die Agrippastraße würde an den Feldherren Marcus Vipsanius Agrippa erinnern, der unter anderem die römische Heerstraßen von Lyon an den Rhein anlegte. Die Ammianusstraße würde dem spätantiken Historiker Ammianus Marcellinus ein kleines Denkmal setzen, der in seinem Werk Res Gestae das antike Novesium nennt und den Limes behandelt. An diese Grenzsicherung erinnert derzeit der Nachbau eines römischen Wachturmes auf dem Reckberg – und demnächst die Limesstraße. Ripa ist schlicht das lateinische Wort für Flussufer.