St.-Augustinus-Gruppe Neuss : Scheibenschützen sorgen im Altenheim für Stimmung

Selbst wenn das Schützenfest erneut pausieren muss: Die Tradition, die Bewohner des Johannes-von-Gott-Hauses zu besuchen, wollten sich die Scheibenschützen nicht nehmen lassen. So blieben sie erneut außerhalb der Einrichtung. Begleitet wurde das Korps unter der Zugleitung von Major Hans-Peter Zils von der Vereinigten Jägerkapelle Straberg, die bekannte und beliebte Marschmusik spielte. „Es freut uns sehr, dass die Scheibenschützen ihre Tradition beibehalten, obwohl das Neusser Schützenfest auch dieses Jahr leider wieder ausfällt“, sagt Elke Bunjes, Leiterin der Senioreneinrichtung der St.-Augustinus-Gruppe. „Vor Corona sorgten die Scheibenschützen immer für Stimmung, das Korps kehrte in der Cafeteria ein und bot ein zweistündiges Programm.“, so Bunjes. Doch auch ohne körperliche Nähe könne der Brauch beibehalten werden: „Auch 2021 geht es vor allem darum Freude, zu verbreiten. Wenn man die Freude teilt, wird sie größer“, so Major Hans-Peter Zils.