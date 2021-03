Konzertreihe in Neuss : Video mit Pianist Fabian Müller im Zeughaus

Konzertreihe in Neuss

Pianist Fabian Müller am Flügel im Zeughaus. Foto: Angela van den Hoogen

Neuss Der junge Pianist Fabian Müller hätte mit seinem Recital im Zeughaus auftreten sollen. Dank Corona war das unmöglich. Also drehte er ein Video.

(NGZ) „Musik macht wahnsinnig glücklich, und das hat mir sehr über die letzten Monate geholfen.“ Der Pianist Fabian Müller nutzt jede Gelegenheit, das aktuelle Defizit zu kompensieren und allen, die wie er selbst auf Konzerte verzichten müssen, auf alternativen Wegen etwas von den Schönheiten zu vermitteln, die er immer wieder am Klavier entdeckt. Und so nahm statt live vor dem Neusser Publikum am Sonntag im Zeughaus zu spielen, ebendort schon einige Tage zuvor die beiden Rhapsodien op. 79 von Johannes Brahms für ein Musikvideo auf.