Familienpolitik in Neuss : CDU will mehr Geld für Spielplätze in Neuss bereitstellen

Der Spielplatz im Melchersfeld soll auf Vordermann gebracht werden. Dafür setzt sich die CDU ein. Foto: Melanie Zanin

Neuss Die Spielplätze in Neuss sollen schöner werden. Darüber besteht in der Quirinus-Stadt fraktionsübergreifend Einigkeit. In der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses wird die Verwaltung nun die für 2021/22 geplanten Maßnahmen vorstellen.