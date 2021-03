Großunternehmen im Rhein-Kreis Neuss : Hydro verkauft Walzsparte für 1, 4 Milliarden Euro an US-Investmentgesellschaft

Ein Mitarbeiter im bisherigen Hydro-Walzwerk. (Archivfoto) Foto: Hydro

Grevenbroich/Neuss Der norwegische Konzern Hydro hat seine Walzsparte am Freitagmorgen an die Investmentgesellschaft KPS Capital Partners verkauft. Von dem Eigentümerwechsel sind zusammengerechnet 4700 Mitarbeiter allein an den Standorten Grevenbroich und Neuss betroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra und Wiljo Piel

Hydro Rolled Products ist verkauft. Der norwegische Konzern Hydro trennt sich damit von seiner Aluminium-Walzsparte. Das bestätigten am Freitagmorgen sowohl Vertreter des Betriebsrats als auch des Aufsichtsrats. Demnach sei die komplette Sparte für 1,4 Milliarden Euro verkauft worden. Die Verträge wurden am Freitagmorgen unterschrieben, um 7.30 Uhr erfolgte nach Auskunft eines Aufsichtsratsvertreters die Börseninfo.

Kostenpflichtiger Inhalt Die Verkaufspläne des Konzerns Hydro waren bereits am 9. Februar bekanntgeworden. Wegen der Börsenrelevanz war jedoch lange unter Verschluss gehalten worden, mit wem die Norweger verhandeln. Von dem Eigentümerwechsel sind bundesweit mehr als 5000 Mitarbeiter betroffen, die meisten im Rheinland. Kostenpflichtiger Inhalt Betriebs- und Aufsichtsräte sowie Politiker erwarten vom neuen Eigentümer, an den Tarifverträgen festzuhalten und weiter in die Standorte zu investieren.

Hydro Aluminium Rolled Products beschäftigt am Standort Grevenbroich mehr als 1700 Mitarbeiter. Hinzu kommt das Rheinwerk in Neuss. Hydro ist zudem 50-prozentiger Anteilseigner von Alunorf in Neuss. Die anderen 50 Prozent hält Novelis.

Für die Mitarbeiter ändere sich zunächst einmal nichts, da der Verkauf als sogenannter „Share Deal“ (Unternehmenskauf durch Erwerb von Anteilen) abgewickelt werden soll und die Hydro Aluminium Rolled Products mit ihren Betrieben und Tochtergesellschaften gesamtheitlich verkauft wird und weiter bestehe, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der IG Metall und der IG BCE. Bis das Geschäft rechtswirksam vollzogen wird, könne es noch einige Monate dauern. Was der neue Eigentümer in Zukunft plant und welche Veränderungen zu erwarten sind, sei allerdings heute noch unklar. In einem ersten Gespräch mit den Vertretern der KPS hätten die Arbeitnehmervertreter deutlich gemacht, „dass man klare Perspektiven und Sicherheiten für die Beschäftigten und Standorte erwartet“. Dazu gehöre unter anderem der Abschluss einer Fair-Owner-Vereinbarung.

Aus Sicht der Gewerkschaft sei eine solch tarifliche Zukunftsvereinbarung von enormer Wichtigkeit, „damit die derzeit gültigen Tarifverträge, die Sicherung der Altersvorsorge, ein klares Bekenntnis zur deutschen Mitbestimmung fest und verbindlich verankert werden“, sagt Volker Consoir, Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf-Neuss. Mit der Information über den Käufer gebe es nun Klarheit über die Zukunft bei Hydro Aluminium Rolled Products, meint Manuel Rendla, Gewerkschaftssekretär der IG BCE im Bezirk Düsseldorf. „Gemeinsam werden wir uns in den nächsten Monaten für eine vertragliche Sicherung der Standorte und die Beschäftigten einsetzen.“