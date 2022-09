Aktion in Neuss : Sparkassen-Azubis schenken dem „Lukas“ einen Spielplatz

Neuss Innerhalb einer Woche haben 20 Auszubildende der Sparkasse auf dem Gelände des Lukaskrankenhauses einen neuen Spielplatz angelegt. Wie fallen die Reaktionen aus?

Sie waren eine Attraktion und sie haben eine geschaffen: Eine Woche lang mussten sich 20 Auszubildende der Sparkasse viele neugierige Blicke gefallen lassen, als sie auf dem Gelände des Lukaskrankenhauses einen neuen Spielplatz anlegten. Aber ihr Einsatz hat, wie Guido Engelmann als Chefarzt der Kinderklinik auch persönlich eingestand, bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ich habe nie geglaubt, dass man in nur vier Tagen so viel schaffen kann“, sagte er am Freitag bei der Eröffnung der Anlage.

Es waren aber auch harte Tage, für die angehenden Banker – und lange. Um 8 Uhr früh waren sie auf der Baustelle und selten vor 18.30 Uhr auf dem Weg in den Feierabend und ins Kolpinghaus, wo Susanne Thywissen und ihre „Aktion Luftballon“, der Förderverein der Kinderklinik am „Lukas“, die Mannschaft hatte unterbringen können. Thywissen nannte die Teilnehmer die „größten Helden“ dieses inzwischen 13. Spielplatzprojektes der Sparkasse und lobte deren „grandioses Werk“. Der Spielplatz, der mit dem Thema „Im Flug um die Welt“ auch die Idee und Bildersprache der neuen Kinderklinik aufgreift, sei auch ein Raum, der in Phantasiewelten einlädt. Und ein Raum, so Thywissen, der „das Talent hat, ein Arbeits- und Therapieraum an frischer Luft für psychosomatisch erkrankte Kinder zu sein.“