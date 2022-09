Veranstaltungen vom Neusser Kulturamt : Eintrittskarte wird zum Ticket für Nahverkehr

Neuss Zur kommenden Saison 2022/2023 sind die Eintrittskarten oder auch die Abonnenmentausweise, die für ein Programm des Neusser Kulturamts erworben wurden, gleichzeitig auch ein Ticket, das am Tag der Veranstaltung auch für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden kann.

Neuss (ubg) Zum ersten Mal kam es bei der Sommeroper „Globe Baroque“ am 24. August zum Einsatz, weitere Veranstaltungen sollen folgen: Zur kommenden Saison 2022/2023 sind die Eintrittskarten oder auch die Abonnenmentausweise, die für ein Programm des Neusser Kulturamts erworben wurden, gleichzeitig auch ein Ticket, das am Tag der Veranstaltung auch für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden kann.

Das hat die Verwaltung in einer Mitteilung des vergangenen Kulturausschusses mitgeteilt. Demnach können nun zum Beispiel die Besucher eines Konzert ihr Ticket gleichermaßen auch für die Anreise im VRR-Gbiet mit dem Bus oder der Bahn (2.Klasse) nutzen. Auch die Rückfahrt ist inbegriffen. Dem liege eine Analyse der Abonnentenadressen zugrunde, wonach fast 99 Prozent ihren Wohnort im VRR-Tarifgebiet haben.

Das Angebot ist Teil des Integrierten Klimaschutzkonzept 2020 der Stadt Neuss: Darin ist auch die Schaffung eines Kombitickets im öffentlichen Nahverkehr mit Kulturveranstaltungen aufgeführt. Durch die Pandemie und den im März 2021 nicht absehbaren Auswirkungen auf das Kultur- und Veranstaltungsgeschehen wurde in Abstimmung mit dem federführenden Amt für Stadtgrün, Klima und Umwelt eine Umsetzung zunächst ausgesetzt.

Das soll sich nun ändern: Die Nutzer wurden per Post über die neue Anreise-Möglichkeit informiert. Geplant ist außerdem die Nutzung des ÖPNV-Tickets nach einem angemessenen Zeitraum abzufragen. Die Kosten, so heißt es in der Verwaltungsmitteilung weiter, belaufen sich auf rund 0,94 Euro brutto. Auch die erforderlichen Haushaltsmittel stünden zur Verfügung.